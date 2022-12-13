Опасная забава: школьница сломала позвоночник во время катания на ватрушке в Карелии

Девятилетняя жительница Карелии получила серьезные травмы во время катания на тюбинге. Об инциденте сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков на странице «ВКонтакте».

Девочку госпитализировали в Детскую республиканскую больницу им И.Н. Григовича. Медики диагностировали у нее перелом позвоночника. Теперь пациентке придется шесть недель провести в постели, после чего ее ждет реабилитация.

Государственный деятель обратился к родителям и предупредил их о том, что катание на мягкой «ватрушке» не всегда бывает безопаснее твердых санок. Он отметил, что тюбинги могут развить большую скорость и не имеют тормозных устройств, что несет опасность.

Охлопков также добавил, что сегодня в больницу поступили еще двое детей: 8 и 14 лет.

«У обоих перелом позвонков. Дети катались с горки на ледянках», – написал министр здравоохранения региона.

Ранее мы писали о том, как в Челябинске второклассница умерла после катания на тюбинге с горки. Девочка каталась на ватрушке с горки, которая образовалась после чистки снега. Ребенок получил травму и был госпитализирован. Врачи диагностировали у пострадавшей травму грудной клетки. Ученица второго класса скончалась в больнице.