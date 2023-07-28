В Алтайском крае мужчина путем угроз и избиения надругался над дочерями сожительницы

В Алтайском крае 35-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении дочерей своей сожительницы. Возраст девочек составляет 5 и 8 лет. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, преступление было совершено еще в декабре 2022 года. Подозреваемый, проживавший в одном доме со своими жертвами в селе Родинского района, воспользовался моментом, когда матери детей не было дома, и стал приставать к ним. К действиям сексуального характера россиянин принудил их, угрожая и избивая.

О совершенном надругательстве правоохранителям удалось узнать благодаря самим несовершеннолетним. Они рассказали полицейским о насилии, после чего начались проверки, а обвиняемый был задержан. Как сообщили в ведомстве, на данный момент собрано достаточное количество доказательств. Теперь уголовное дело передано в суд на рассмотрение.

Ранее в Самарской области 39-летний мужчина заманил к себе домой девятилетнюю школьницу и удерживал насильно. Отмечалось, что выйти на контакт с ребенком ему помогло мороженое.