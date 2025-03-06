В Хабаровске задержали изнасиловавшего пассажирку таксиста из Средней Азии

Хабаровские правоохранители задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании пассажирки. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По имеющимся данным, 4 марта мужчина-водитель, прибывший по вызову, во время поездки совершил преступление против половой свободы пассажирки.

«В настоящее время в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержан гражданин одной из стран Средней Азии», — заявили в ведомстве.

В настоящее время будет возбуждено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее мы писали о том, что в Москве таксист напал на пассажирку с температурой из-за смены способа оплаты. Он выгнал женщину из машины и изорвал ей куртку.