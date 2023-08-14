Расправилась с мужем и продолжила готовить: женщина зарезала супруга кухонным ножом

В Королеве воспитательница частного детского сада зарезала супруга кухонным ножом, а затем спокойно продолжила готовить ужин. Об этом сообщает Life.ru.

Трагический случай произошел на одном из семейных вечеров. Тогда пара сидела на кухне и беседовала. В какой-то момент супруги поругались, после чего женщина не сдержала эмоций и нанесла мужу четыре удара в грудь и живот кухонным ножом. Затем она как ни в чем не бывало продолжила готовить ужин.

Мужчина же пошел в ванную смыть кровь, но вернуться оттуда уже не смог. Жена погибшего нашла его на полу без сознания и решила сначала скрыть преступление. Она стала отмывать пол от следов крови, однако не придумала способ спрятать труп. Тогда женщина пошла к соседям и призналась в смерти супруга.

Стражи правопорядка задержали злоумышленницу. Как оказалось, в 2006 году ее уже судили за побои.

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