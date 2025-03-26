Пришло сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах»: олимпийский чемпион Барнашов стал жертвой мошенников

Владимир Барнашов, олимпийский чемпион по биатлону 1980 года, стал жертвой мошенников. Они выманили у 74-летней легенды спорта 3 миллиона рублей, передает Telegram-канал Sport Baza.

Барнашову пришло сообщение, что его аккаунт на сайте «Госуслуги» взломан. Также в предупреждении был указан номер, по которому следовало позвонить.

Биатлонист связался с неизвестным; он представился «сотрудником Роскомнадзора». Затем стало поступать звонки от «сотрудников различных ведомств». Все они убедили мужчину участвовать в операции по поимке мошенников.

В результате Барнашов перевел аферистам 3 млн рублей. Позже они заявили мужчине, что на него кто-то пытается оформить кредит. Тогда олимпийский чемпион позвонил в банк и узнал, что попался на удочку мошенников.

Ранее сообщалось, что мошенники начали пугать жертв маньяками и обещать помощь за деньги. Жертвой новой схемы стала 82-летняя москвичка.