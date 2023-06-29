В Кемеровской области трое подростков из приюта пропали во время туристического похода

В Кемеровской области трое подростков из детского дома потерялись во время спуска с пика Поднебесный.

Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Незарегистрированная группа состояла из 28-ми человек, 24 из которых были несовершеннолетними.

Трое подростков 2008, 2009 и 2010 годов рождения исчезли, когда группа уже возвращалась домой. Во время спуска с пика Поднебесный дети шли впереди взрослых, а позже отделились от них. На точке сбора они так и не появились, другие участники экспедиции их больше не видели.

Организаторы пытались найти их самостоятельно, однако позже вызвали спасателей. В поисках также участвуют сотрудники полиции, волонтеры и 10 участников Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда. Также для поиска задействовали беспилотники — сообщает телеканал «360».

Ранее мы писали, что шестилетний мальчик из Екатеринбурга пропал утром 26 июня. В последний раз его видели на Вторчермете. Его разыскивали в течение трех дней. Как оказалось, мальчик умер, а тело его приемная мать прятала в спортивной сумке в гараже на протяжении нескольких месяцев. Труп удалось найти по зловонному запаху, исходящему из технического помещения.