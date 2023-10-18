В Кемеровской области мужчина обнимал прохожих в форме полицейского, чтобы поднять им настроение

В Кузбассе 23-летний мужчина переоделся полицейским и стал приставать к прохожим. Его действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Кемеровской области.

Во время патрулирования улиц города Белово полицейские обратили внимание на мужчину, который был в форменном обмундировании. При этом нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он приставал к людям и обнимал их.

После задержания мужчина объяснил, что надел форму с целью ходить по городу и поднимать прохожим настроение. Он принес извинения за нарушение общественного порядка.

В отношении правонарушителя составили административные протоколы. Суд назначил ему штраф в размере 1 тыс. рублей и административный арест на 1 сутки.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 19-летний парень обстрелял школу из пневматического пистолета. В полицию обратилась директор образовательного учреждения – она пожаловалась на поврежденные стеклопакеты.

Спустя несколько дней в полицию пришел безработный молодой человек, заявивший о своей причастности к преступлению. Он рассказал, что разряжал пистолет и выстрелил в сторону школы. Все произошло поздно вечером, поэтому пострадавших нет. Полиция начала проверку по факту произошедшего.