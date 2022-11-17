В Кемеровской области 14-летний подросток ушел в школу и не вернулся

В Кемеровской области подросток ушел в школу и не вернулся: по заявлению в полицию были подняты оперативники, инспекторы по делам несовершеннолетних и волонтеры. Групповые поиски ни к чему не привели - ребенка обнаружила местная жительница.

Инцидент произошел в Анжеро-Судженском городском округе. 14-летний школьник, как обычно, ушел в образовательное учреждение, но нашли его не там и не дома – пропавший мальчик провел ночь в заброшенном доме.

Его увидела на улице местная жительница, она обратилась в полицию. Мальчик цел и невредим.

Что послужило причиной ухода подростка из дома, предстоит разобраться. Начата проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

В полиции заявили, что бдительную горожанку могут поощрить – данный вопрос сейчас рассматривается руководством ОМВД по городскому округу.

Ранее неадекватный мужчина во Владивостоке остановил школьника на улице, уложил на асфальт, раздвинул ему ноги и поцеловал. Затем злоумышленник внезапно отпустил мальчика. Преступление попало на камеры видеонаблюдения.