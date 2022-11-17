Мужчина во Владивостоке средь бела дня поймал школьника, раздвинул ему ноги и поцеловал

Во Владивостоке неадекватный мужчина средь бела дня поймал школьника, повалил его на асфальт, раздвинул мальчику ноги и поцеловал. Злоумышленник задержан – подтвердилось, что он состоит на учете в психдиспансере.

Приставание неадеквата к школьнику сняли камеры видеонаблюдения. Записью заинтересовалась полиция.

На ней видно, как мужчина преследует ребенка, потом кладет на асфальт, раздвигает ноги и целует. Затем мужчина внезапно отпустил мальчика.

Установлено, что злоумышленнику 33 года, пострадавшему ребенку – восемь лет. После инцидента заявлений в полицию не поступало. Материалы переданы в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что педофил в Екатеринбурге более 10 лет насиловал маленьких девочек. Ни слепота, ни рак в терминальной стадии ему не мешали совершать преступления.