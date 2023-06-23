В Кемерово отец из-за личной неприязни регулярно избивал 10-летнего сына

В Кемерово мужчина систематически издевался и бил 10-летнего сына, пока об этом не стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Теперь, если его вина будет доказана, ему грозит наказание сразу по двум уголовным статьям. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Как стало известно, 39-летний отец регулярно причинял телесные повреждения ребенку, которые доставляли ему не только физическую, но и психологическую боль. По предварительной версии следствия, истязания начались по причине личной неприязни россиянина к мальчику. Примечательно, что ранее житель Кемерово уже был лишен родительских прав.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела по статьям 117 УК РФ «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней» и 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем». На данный момент расследование продолжается, и проводятся все необходимые проверки, по окончании которых дело будет передано в суд.

Ранее в Кемеровской области мать задушила трехлетнюю дочь подушкой. Сделала она это не случайно, а сознательно, так как хотела избавиться от ребенка. Однако пока причины такого поступка не установлены.