В Казани судят многодетного отца, который несколько лет насиловал сына и дочерей

В Казани начался суд над многодетным отцом, которые несколько лет насиловал собственных детей. Об этом сообщает «Татар-Информ».

45-лений житель маленького городка Республики Татарстан вместе с супругой воспитывал пятерых детей — одного мальчика и четверых девочек. Мужчина практически не работал и злоупотреблял спиртным. Зато много работать приходилось его жене, из-за чего она практически не появлялась дома.

Пользуясь этим, глава семейства на протяжении нескольких лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своих детей. Криминальные эпизоды происходили с 2009 по 2024 годы. Отец подвергал детей насилию начиная с их 6-летнего возраста, и не останавливался, пока они росли. Последний раз он вступил в связь со своей уже повзрослевшей дочерью.

По данным источника агентства, дети боялись рассказывать о происходящем по двум причинам: из-за угроз отца убить их и возможных слухов, которые быстро распространятся по маленькому городу. Однако обо всем стало известно, когда одна из дочерей вышла замуж и рассказала супругу, что ее насиловал отец. Мужчина обратился за помощью.

Было возбуждено уголовное дело. Теперь дело рассматривает Верховный суд Республики Татарстан. Также стало известно, что подсудимый отрицает свою вину. В ответ он обвиняет наследников в том, что таким образом они пытаются лишить его квартиры.

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