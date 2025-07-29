«Не бей меня, пожалуйста!»: суд вынес приговор отчиму-тирану, пытавшемуся утопить пасынка
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В Перми огласили приговор мужчине, пытавшемуся утопить девятилетнего пасынка. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
Отчима пострадавшего мальчика признали виновным в истязаниях над ребенком. Ему назначили пять лет лишения свободы колонии строгого режима.
Напомним, в марте девятилетний мальчик в окровавленной одежде выбежал из квартиры в Перми. Ребенок бежал по улице с криками: «Только не бей! Не бей меня, пожалуйста!», пока за ним гнался полуголый отчим.
Позже школьник рассказал, что отчим сначала избил на его глазах мать, а после набросился на него. Со слов мальчика, мужчина пытался утопить его в ванной.
Во время следствия выяснилось, что мужчина уже был судим за наркотики и кражи, злоупотреблял алкоголем. Ребенка он избивал и унижал неоднократно. На суде фигурант дела полностью признал вину в совершенном им преступлении в отношении малолетнего.
Ранее сообщалось, что опекунше 6-летнего Далера Веронике Наумовой дали 24 года колонии. Отец погибшего назвал справедливым приговор суда.