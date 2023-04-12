В Казани ревнивый таджик похитил любовника жены и изнасиловал его сначала сам, а потом шваброй

В Казани гражданин Таджикистана узнал о неверности супруги и решил отомстить ее любовнику. Вместе со своими подельниками он отыскал соперника, приехал к нему в столицу Татарстана, похитил, а затем жестоко надругался над его телом. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash Iptash.

По информации источника, иностранец ради осуществления своего плана даже снял квартиру в городе. Он привез туда свою жертву и начал насиловать. Сначала он сделал это сам, а затем при помощи швабры. При этом все происходящее записывалось на камеру. А когда житель Таджикистана закончил, он стал шантажировать любовника жены тем, что выставит ролик в Сеть, если тот не заплатит ему 10 тысяч долларов.

О произошедшем довольно быстро стало известно полиции. Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника и предъявили ему обвинения в похищении, вымогательстве и насильственных действиях сексуального характера.

Ранее в Подмосковье мужчина сжег на костре продавца канареек. Сначала он зарубил его топором, а затем избавился от тела при помощи огня. Отмечалось, что убийца совершенно спокойно наблюдал, как исчезают останки.