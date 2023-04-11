Мужчина в Подмосковье сжег продавца канареек на костре, спокойно за этим наблюдая

В Долгопрудном мужчина, будучи в невменяемом состоянии, зарубил топором продавца канареек и сжег тело на костре. За тем, как горела жертва, он наблюдал абсолютно спокойно.

Происшествие случилось 7 апреля в промзоне на Лихачевском проспекте. На место приехал арендатор помещения – он хотел проверить, все ли в порядке со строительной техникой, которая хранилась там. Однако на прилегающей территории мужчина увидел приятеля, сидящего у костра, пока догорает труп.

Мужчина обратился к нему с вопросом, что он делает, но тот направился в его сторону с ножом в руках и со словами «Я Бог».

Тогда арендатор схватился за пневматический пистолет: предупредительный выстрел не подействовал. Он стал стрелять на поражение – нападавший упал. Ему вызвали скорую, на место прибыла полиция.

Правоохранители установили, что погибшего перед сожжением зарубили топором. На месте нашли вещество, похожее на наркотики. При этом задержанный находился в невменяемом состоянии. Мужчину поместили в специализированное учреждение.

О погибшем известно, что он разводил канареек и продавал, пишет сайт mk.ru. На базе он часто встречался со знакомыми, общался, играл в нарды, жарил шашлык. О причинах убийства неизвестно.

Возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и покушении на убийство.

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