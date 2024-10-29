Пытается вернуть деньги: девушка закупилась в Wildberries на 180 тысяч рублей во время приступа лунатизма

Жительница Ярославля попала в неприятную ситуацию из-за лунатизма. В порыве ночного приступа она потратила 180 тысяч рублей на Wildberries. Теперь россиянка хочет вернуть деньги, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По словам женщины, иногда с ней происходят подобные вещи. Она может в состоянии лунатизма сделать ненужные покупки. Однако за минувшие полтора месяца это превратилось в серьезную проблему.

Таким образом жительница Ярославля потратила 180 тысяч рублей. Она сделала 40 заказов. Женщина неожиданно для себя купила 100 ковров, 100 таблеток для посудомоечной машины и другие вещи для дома.

Избавиться от покупок россиянка не смогла, так как возврат оказался платным. Сейчас она пытается объяснить руководству маркетплейса и продавцам, что произошло, и вернуть деньги.

Ранее Ольга Бузова рассказала об импульсивной покупке на 100 тысяч рублей. Телеведущая зашла в магазин нижнего белья.