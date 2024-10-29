И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 29 октября 2024, 13:18
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Пытается вернуть деньги: девушка закупилась в Wildberries на 180 тысяч рублей во время приступа лунатизма

В Ярославле девушка потратила 180 тыс. рублей на WB во время приступа лунатизма .
Пытается вернуть деньги: девушка закупилась в Wildberries на 180 тысяч рублей во время приступа лунатизма

© Pxhere.com

Жительница Ярославля попала в неприятную ситуацию из-за лунатизма. В порыве ночного приступа она потратила 180 тысяч рублей на Wildberries. Теперь россиянка хочет вернуть деньги, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По словам женщины, иногда с ней происходят подобные вещи. Она может в состоянии лунатизма сделать ненужные покупки. Однако за минувшие полтора месяца это превратилось в серьезную проблему.

Таким образом жительница Ярославля потратила 180 тысяч рублей. Она сделала 40 заказов. Женщина неожиданно для себя купила 100 ковров, 100 таблеток для посудомоечной машины и другие вещи для дома.

Избавиться от покупок россиянка не смогла, так как возврат оказался платным. Сейчас она пытается объяснить руководству маркетплейса и продавцам, что произошло, и вернуть деньги.

Ранее Ольга Бузова рассказала об импульсивной покупке на 100 тысяч рублей. Телеведущая зашла в магазин нижнего белья.

Источник фото:Pxhere.com
Источник:Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА
Автор:Артем Хохлов
Теги:
покупки
женщина
лунатизм