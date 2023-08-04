Встали на сторону женщин: в Казахстане хотят уголовно наказывать за похищение невест

Офис уполномоченного по правам человека в Казахстане предложил ввести уголовную статью о похищении невест. Об этом сообщается на сайте Фонтанка со ссылкой на сайт омбудсмена республики.

Кроме этого, из статьи 125 УК хотят исключить пункт о том, что фигурант освобождается от уголовного наказания в случае добровольного освобождения жертвы.

В офисе омбудсмена полагают, что статья «Похищение лица с целью заключения брака» поможет снизить уровень преступности в отношении женщин. Подчеркивается, что данную инициативу уже поддержала Генпрокуратура.

Дополнительно сообщается, что подобные статьи уже существуют в Туркмении, Киргизии и Узбекистане.

«В Казахстане практика похищения девушек все еще распространена — особенно в южных регионах», – говорится в сообщении.

Добавляется, что женщины, вступившие в брак по принуждению, часто становятся жертвами домашнего насилия. Кроме этого, такие женщины не всегда имеют возможность получить образование.

По статистике, за последние два с половиной года в Казахстане домашними агрессорами совершено 300 убийств. Еще зафиксировано 913 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 837 случаев среднего вреда здоровью.

Ранее мы писали о том, что в Подмосковье женщина хотела развестись, но ее обрили и заставили целовать ноги. Жительница Подмосковья обратилась в полицию, обвинив мужа в избиении и издевательствах после объявления о разводе. Выяснилось, что прошлым летом 45-летний супруг, уроженец Азербайджана, вместе с двумя братьями избили ее, обрили налысо и заставили целовать всем троим ноги.