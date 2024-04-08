Больше полугода находилась в федеральном розыске: пропавшую семью с детьми нашли в лесном шалаше

В Тульской области завершились поиски семьи с двумя детьми, которые продолжались около года. Оказалось, что мужчина, женщина и две девочки проживали в самодельном лесном шалаше, передает Telegram-канал Детский омбудсмен Ярославии.

Обнаружить пропавшую семью помогли неравнодушные граждане. Девочки в возрасте 12 и 10 лет проживали вместе с матерью и отчимом на территории лесного массива. Почти год они провели в самодельном шалаше.

Готовить еду приходилось на костре. Мылись дети и взрослые в тазу, нагревая воду на огне. Спать приходилось всем на одной кровати. Школу и больницу несовершеннолетние не посещали.

После обнаружения семейства детей на время изъяли. Сейчас они находятся на реабилитации в Туле. Предполагается, что в скором времени опеку над ними возьмет бабушка.

Ранее в Приморском крае сотрудники МЧС завершили поиски шестилетнего мальчика. Несовершеннолетний провел целую ночь в лесу.