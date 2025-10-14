В Казахстане десятиклассница родила ребенка от супруга собственной бабушки

В Казахстане девочка-подросток родила ребенка. Как сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан», отцом младенца предположительно стал мужчина, который приходится супругом ее бабушки.

Инцидент произошел на западе страны. Случившимся тут же заинтересовались правоохранительные органы. Подозреваемый, который не является родным дедушкой школьницы, уже задержан сотрудниками полиции. В настоящий момент ведется досудебное расследование.

Из данных местных органов образования стало известно, что молодая мама, ученица десятого класса, за последние шесть месяцев трижды проходила медицинский осмотр. Однако врачи не выявили у нее признаков беременности.

«По данным Нацкомиссии по делам женщин при президенте Казахстана, за последние пять лет в Казахстане выявили около 12 тысяч случаев подростковой беременности», — говорится в сообщении канала.

Ранее мы писали, что в Индии 15-летнюю девочку изнасиловал двоюродный брат. После этого подросток забеременела. Школьница неоднократно подвергалась домогательствам со стороны родственника.