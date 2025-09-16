Девочка-подросток утопила сына, которого родила после изнасилования брата

В Индии 15-летнюю девочку изнасиловал двоюродный брат. После этого подросток забеременела, а, родив, утопила младенца. Об этом сообщает Times of India.

По данным источника, школьница неоднократно подвергалась домогательствам со стороны родственника, но не рассказывала об этом семье. Не созналась она и после того, как забеременела. Отмечается, что 7 сентября несовершеннолетняя отправилась в туалет, сославшись на боль в животе, и родила там ребенка. Малыша девочка утопила в сливном бачке.

Новорожденного без признаков жизни обнаружили родственники школьницы. Они обратились в полицию, после чего девочка созналась в убийстве. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. Семью юной матери допросили. Предположительно, никто не знал об изнасилованиях, так как родители несовершеннолетней были в отъезде во время визита ее двоюродного брата.

