В Казахстане 12-летняя девочка забеременела после изнасилования мужем депутата

В Казахстане по подозрению в изнасиловании школьницы арестовали 55-летнего мужа депутата. Известно, что 12-летняя девочка забеременела, однако позже ей сделали аборт. Сейчас правоохранители ищут останки шестимесячного плода.

Подробности приводит казахское издание ORDA. Инцидент имел место в 2022 году. По информации источника, мужчина, как минимум, трижды вступал в связь со школьницей. В июне 2022-го девочка забеременела. Это подтвердилось на УЗИ. В ноябре ей сделали аборт.

Семья девочки считает неблагополучной. Отец отбывает срок, а у 16-летнего брата инвалидность третьей группы. Из-за отсутствия денег девочку отправили на учебу в интернат.

Мать написала заявление об изнасиловании только в мае 2023 года. Жена подозреваемого тем временем подала на развод. У пары растут двое взрослых дочерей. Женщина решила, что муж должен самостоятельно отвечать за свои поступки.

Ранее сообщалось, что обвиненный в педофилии репетитор в Екатеринбурге избежал срока и был направлен на принудительное лечение.