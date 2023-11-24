В Екатеринбурге обвиненный в педофилии репетитор избежал срока

34-летний репетитор в Екатеринбурге, обвиненный в педофилии, избежал срока. Он признан невменяемым, и суд отправил мужчину на принудительное лечение.

Об исходе уголовного дела сообщил сайт Kp.ru.

Мужчина обвинялся по статье о насильственных действиях сексуального характера. Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы.

В ходе следствия было установлено, что мужчина невменяем. 11 октября суд вынес решение о направлении его в психиатрическую больницу закрытого типа.

Напомним, в полицию обратились родители 13-летней девочки. После этого мужчину задержали. Разыскивались и другие возможные жертвы педагога.

Известно, что мужчина жил с родителями, был замкнутым и при этом часто посещал библиотеку. Знакомый полагал, что у него есть психологические проблемы и могла остаться обида. Источник не исключал, что имели место издевательства в детстве.

Ранее сообщалось, что мужчина знакомился с детьми в библиотеке.