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14:39, 17 ноября 2022
1 мин.

В Карелии педагог наказала лицеиста за кофту с изображением флага США на груди

В Карелии педагог наказала лицеиста за кофту с изображением флага США на груди

В Карелии педагог наказала учащегося, который пришел в школу в кофте с флагом США на груди. Она не нашла ничего лучше, чем развернуть мальчика спиной к доске.

Инцидент произошел в лицее города Костомукша. Учительница, дабы не видеть флаг, заставила мальчика весь урок сидеть спиной к доске.

Отец лицеиста заявил, что кофта была приобретена до начала специальной военной операции и сын не проводил агитацию. Он планирует разобраться в случившемся и уведомить об инциденте руководство.

Местные жители по-разному отнеслись к случившемуся. Кто-то назвал реакцию учителя «перебором», другие заступились за педагога, третьи указывали на необходимость школьной формы.

Ранее сообщалось, что в России изменят подход к школьному образованию и научат детей, как спасти мир от агрессии.

Источник фото:Freepik.com
Источник:Lenta.ru
Теги:
#школа
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#сша
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#кофта
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