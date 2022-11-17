В Карелии педагог наказала лицеиста за кофту с изображением флага США на груди
В Карелии педагог наказала учащегося, который пришел в школу в кофте с флагом США на груди. Она не нашла ничего лучше, чем развернуть мальчика спиной к доске.
Инцидент произошел в лицее города Костомукша. Учительница, дабы не видеть флаг, заставила мальчика весь урок сидеть спиной к доске.
Отец лицеиста заявил, что кофта была приобретена до начала специальной военной операции и сын не проводил агитацию. Он планирует разобраться в случившемся и уведомить об инциденте руководство.
Местные жители по-разному отнеслись к случившемуся. Кто-то назвал реакцию учителя «перебором», другие заступились за педагога, третьи указывали на необходимость школьной формы.
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