Российских школьников научат, как спасти мир от агрессии

Школьное образование России прощается с вариативностью.

Отныне на всем пространстве страны дети будут учиться по единому стандарту, разработанному Минпросвещением совместно с РВИО и АН РФ.

Десятилетняя дискуссия о необходимости ухода от вариативности и выработки единого стандарта для школьного образования подходит к концу.

Министерство просвещения разослало проект подготовки первого общероссийского издания единых учебников.

В их написании, помимо педагогов всех уровней, приняли участие эксперты Российского военно-исторического общества.

Как пояснил член научно-методического совета по учебникам Министерства просвещения Михаил Мягков, единый стандарт позволит детям «в полном объеме изучать свою историю, которая будет подчеркивать вклад нашей страны в мировые процессы, спасение мировой цивилизации от агрессии».

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