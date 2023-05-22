В канализации Ленобласти обнаружили труп новорожденного ребенка

В Ленинградской области нашли тело новорожденного ребенка. Маленький труп был обнаружен в канализации у ЖК в городе Сертолово. Об этом сообщает Фонтанка.

О страшной находке стало известно утром 22 мая. Около девяти часов первой половины дня рабочий, осматривавший канализацию увидел останки младенца. Данные передали полиции и Следственному комитету. Сотрудники извлекли из подземелья труп и начали проверку произошедшего.

На данный момент не установлено, от чего скончался малыш, а также кто является его матерью. Правоохранители работают на месте. Расследование продолжается. Отмечается, что после осмотра канализации и местности рядом с ней тело будет отправлено в морг, чтобы выяснить причину смерти.

Ранее в Ингушетии мать оставила новорожденного ребенка в картонной коробке на улице. Женщина пыталась подбросить малыша к двум пенсионерам, но сделать у нее это не получилось. Нашедшие младенца, сообщили о нем в полицию, и его отправили в перинатальный центр. Его маму тоже вскоре удалось отыскать. Избавившись от дочери, она уехала в соседнюю республику.