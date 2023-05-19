В Ингушетии мать оставила новорожденного ребенка в картонной коробке на улице

В Ингушетии женщина подбросила новорожденную девочку двум пенсионерам. Ребенок находился в картонной коробке, рядом был пакет с подгузниками и смесью.

Девочку на улице обнаружил житель города Сунжа. Он увидел коробку под дверью дома, в котором живут две пенсионерки. Мужчина позвонил в полицию.

Никаких следов травм у ребенка не было. Малышку отправили в перинатальный центр.

Мать найдена: ею оказалась уроженка Средней Азии. 30-летняя женщина родила девочку и уехала в соседнюю республику.

Женщиной займутся полицейские. По статье об оставлении в опасности ей может грозить год лишения свободы – это максимальное наказание. Предстоит выяснить, что побудило мать оставить ребенка незнакомым людям, пишет сайт kp.ru.

Ранее мы писали о женщине в Ноябрьске, которая прижигала ноги четырехмесячному ребенку зажигалкой.