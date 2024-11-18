Сделал замечание хулигану и поплатился: мальчика облили жидкостью для розжига и толкнули в огонь

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после травмирования ребенка в Приморском крае. Там из-за действий несовершеннолетнего хулигана десятилетний мальчик получил серьезный ожог, передает Telegram-канал Прокуратура Приморского края.

Инцидент, который едва не закончился трагично, произошел в селе Вольно-Надеждинское. Днем возле стадиона разгуливал подросток, предположительно, из 6-7 класса. Он поливал траву жидкостью для розжига и поджигал.

Хулигана увидели два друга. Они сделали замечание подотку, за что один из них впоследствии поплатился. Незнакомец облил десятилетнего мальчика опасной жидкостью, после чего толкнул в огонь.

«Он облил жидкостью моего ребенка и толкнул на горевшую траву и убежал. У сына вспыхнули штаны. Друг помог сыну снять их и потушить брюки и траву. Ребенок получил сильный ожог левой голени», — передает слова мамы пострадавшего мальчика Telegram-канал dpskontrol_125rus.

Семья школьника уже написала заявление в полицию. Несовершеннолетнего злоумышленника попытаются вычислить по камерам.

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