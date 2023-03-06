В Каменске-Уральском пациенту со сломанными стопами пришлось ползти до кабинета врача

Жителю Каменска-Уральского с переломами стоп пришлось ползти до кабинета врача в местном травмпункте. О случившемся жена пострадавшего рассказала kp.ru.

По данным издания, несчастный случай произошел вечером 5 марта. Мужчина решил повесить антенну в доме, но сорвался с лестницы и упал на землю с четырех метров. Женщина видела это, выбежала и испугалась. Она подумала, что супруг сломал позвоночник.

«Мы со всеми нашими родственниками заволокли его в автомобиль, чтобы отвезти в травмпункт на улице Добролюбова. Не стали дожидаться скорую, повезли его на машине», – поделилась она.

По словам женщины, брат пострадавшего пошел к врачам за инвалидной коляской, но ему отказали. В коридоре были только пациенты и медсестра, которая сказала проходить в порядке очереди. Когда брат устроил скандал, то в больнице вызвали охранников.

«Мы всей семьей, вместе с пожилыми родителями стали открывать двери ему. Хотели волоком его протащить, но поняли – не справимся. Надели ему рукавицы, шлепки на колени нацепили. Муж у меня сильный и просто сказал, что доползет сам», – добавила женщина.

Жена пострадавшего решила снять все на камеру, чтобы у нее были доказательства случившегося. Но медперсоналу это не понравилось. Охранники вмешались в инцидент и успокоили родственников.

В итоге врачи поставили мужчине диагноз: закрытый перелом двух стоп. Коляску ему выдали, но только после скандала.

«После думала, как буду обратно выкатывать мужа к машине. Сходила к охране и попросила открыть отдельный вход с пандусом. Без этой просьбы мне так и пришлось бы по ступенькам спускать его на коляске», – жалуется женщина.

Она рассказала, что завтра ее мужу назначена операция. Журналисты связались с работниками травмпункта. Там объяснили, что не осведомлены о случившемся и заверили, что подробности смогут сообщить позже.

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