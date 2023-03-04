В Педиатрическом университете 7 лет боролись за жизнь ребенка, выпившего средство для прочистки труб

Годовалая девочка из Брянска в 2012 году выпила средство для прочистки труб, после чего ребенка доставили в Брянскую областную детскую больницу.

Сначала девочка находилась на искусственной вентиляции легких и принимала пищу через зонд. Медики решили провести гастростомию, то есть сформировать искусственный вход в желудок через переднюю брюшную стенку. Ожог был сильным, поэтому приходилось увеличивать просвет пищевода с помощью инструментов — бужей. Однако пищевод все равно сужался со временем, возникали трудности с глотанием пищи.

В 2016 году девочка поступила в Педиатрический университет. На протяжении 7 лет медики спасали жизнь малышки. Недавно ей сделали сложную операцию под руководством заслуженного врача России Андрея Иванова.

Специалисты решили заменить поврежденный участок пищевода на 15-сантиметровый кровоснабжаемый фрагмент ободочной кишки. Приступив к операции, врачи поняли, что желудок ребенка находится на 7 сантиметров выше диафрагмы. Нужно было сделать правильные расчеты на местоположение и размеры трансплантата.

Также медики наблюдали следующую сложность — из-за спаечного процесса в области диафрагмы в ткани буквально вросли аорта и нижняя полая вена.

Затем медики переместили кровоснабжаемый фрагмент толстой кишки, соединив его концы с верхним отделом пищевода и желудком. Кроме того, у девочки была разница диаметров пищевода и кишки, а мышечная стенка и оболочка пищевода находились в плохом состоянии.

Однако врачи успешно выполнили операцию. Сейчас девочка выписана из больницы и находится дома на реабилитации.