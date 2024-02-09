В Каменске-Уральском будут судить владельца сауны, в которой погибли две девушки

В Каменске-Уральском будут судить владельца сауны, в которой задохнулись две девушки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Подробности приводит сайт E1.ru.

Выяснилось, что мужчина переделал нежилое помещение в доме под сауну и стал сдавать. Как установило следствие, помещение имело много нарушений: отсутствовали огнетушители и автоматическая пожарная сигнализация, не было извещателей в раздевалках, а пути эвакуации сделали из горючих материалов.

Самым опасным нарушением было наличие в сауне горючих материалов. Электрическая печь и вовсе была установлена в 20 сантиметрах от обшивки стен.

В ночь на 7 июня 2023 года в парной начался пожар, рядом с печкой. В тот момент там находились две молодые женщины, они работали в местном магазине. Клиентки отравились угарным газом. Их тела нашли на выходе из сауны. Как рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, вероятно, девушки пытались выбраться, но не успели, так как надышались едким дымом. Теперь владельцу сауны грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Одинцово 63-летняя женщина перепутала краны в сауне и получила ожоги кипятком. Она была доставлена в реанимацию, у пациентки заподозрили инсульт. В итоге пенсионерка скончалась.