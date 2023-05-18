Избивший одноклассницу дочери петербуржец пообещал в следующий раз ее убить

В понедельник, 15 мая, на детской площадке в Санкт-Петербурге отец 10-летней девочки избил ее одноклассницу. Как стало известно изданию 78.ru, приятельницы поссорились по незначительному поводу, а именно из-за какого-то жучка. По информации издания, школьницы вместе гуляли после уроков, но потом стали спорить. В ходе конфликта одна несовершеннолетняя ударила другую по ногу, и они разошлись.

Спустя время к девочке, что ушла обиженная на другую площадку, подошел отец подруги. Он притянул ее к земле за волосы и стал спрашивать: «Кто из нас сильнее?» Закончив издевательства над ребенком, мужчина добавил: «Если ещё раз такое произойдёт, я тебя убью». Известно, что после нападения школьница получила серьезные травмы. Ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей затылочной области.

К слову, у подозреваемого в избиении ребенка совсем другая версия произошедшего. Он утверждает, что никого не бил и совершенно не знает, где девочка получила травмы. По его словам, ученица младших классов является задирой и постоянно издевается над его дочерью, поэтому он решил предупредить ее, что всегда найдется кто-то сильнее чем она.

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