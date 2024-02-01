В Калужской области ребенок упал в канализационный люк рядом со школой

В Калужской области мальчик упал в колодец около школы. Сотрудники МЧС достали ребенка из канализационного люка в Калужской области. Об этом сообщает телеканал «360» и публикует кадры спасения ребенка.

Отца школьника возмутило произошедшее. Он назвал случившееся беспределом.

«А если бы он в „тихую деревню“ отошел бы, кто бы за это спрос имел?» — высказался мужчина.

Сообщается, что спасателям пришлось использовать трос, чтобы спасти ребенка. Как утверждают в Telegram-канале ES!, канализационный люк находится не на территории школы, а в момент случившегося его замело снегом.

По данным канала, на данный момент рассматриваются две версии произошедшего. Согласно первой версии, мальчик мог сам играть со снегом и провалиться в люк.

Кроме того, не исключено, что школьника могли толкнуть в сугроб другие дети. На это может указывать то, что именно знакомые ребенка позвали на помощь учителя физкультуры. Преподаватель вызвал специалистов МЧС.

Также выяснилось, что родители школьников уже жаловались на люк, который находится рядом с учебным заведением.

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