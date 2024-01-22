Опубликовано 22 января 2024, 13:54
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Упал с высоты трех метров: юноша серьезно травмировался во время квеста в Москве
В Москве 19-летний работник квеста попал в реанимацию, упав с высоты.
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19-летний юноша упал с высоты трех метров на пол во время проведения квеста в Москве. Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.
Молодой человек является работником квеста. Во время его проведения он упал с высоты трех метров на пол и получил травмы головы. Юноша смог самостоятельно подняться, и его отвезли в больницу.
В медучреждении у работника квеста диагностировали черепно-мозговую травму и другие повреждения головы. Юношу перевели в реанимацию, пишет РЕН ТВ.
На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося. По данному факту организована проверка.
Ранее в Москве годовалая девочка попала в больницу с проломленным черепом из-за сосульки. Подробности читайте в этой статье.
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