Упал с высоты трех метров: юноша серьезно травмировался во время квеста в Москве

19-летний юноша упал с высоты трех метров на пол во время проведения квеста в Москве. Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.

Молодой человек является работником квеста. Во время его проведения он упал с высоты трех метров на пол и получил травмы головы. Юноша смог самостоятельно подняться, и его отвезли в больницу.

В медучреждении у работника квеста диагностировали черепно-мозговую травму и другие повреждения головы. Юношу перевели в реанимацию, пишет РЕН ТВ.

На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося. По данному факту организована проверка.

Ранее в Москве годовалая девочка попала в больницу с проломленным черепом из-за сосульки. Подробности читайте в этой статье.