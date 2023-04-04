В Калужской области 65-летний мужчина с онкологией утопился в купели при церкви

В Калужской области в храме Дмитрия Солунского обнаружено тело одного из сотрудников, работающих на добровольной основе. Труп был найден в купели. Об этом стало известно изданию «Калужские новости».

По информации источника, мертвого 65-летнего мужчину вытащили из воды 31 марта. Он был родом из города Каменск-Шахтинский, но в последнее время жил в селе Рябушки. Там он снимал в частном доме комнату и постоянно посещал местный храм, в котором помогал служителям.

У пенсионера была онкология, и это, по предварительной версии, могло послужить мотивом к самоубийству. Следствие подозревает, что мужчина утопился сам, и никакого следа насилия в этом деле нет. На месте происшествия были найдены флакон с сильным обезболивающим, а также пустая бутылка из-под алкоголя. Возможно, приняв спиртное для храбрости, он самостоятельно принял решение прыгнуть в купель.

Экспертиза подтвердила, что мужчина захлебнулся и умер уже в воде. Тело пробыло там не более суток. Сотрудники правоохранительных органов все еще выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Узбекистане 27-летняя мать выбросила из окна девятого этажа троих своих детей, после чего покончила с собой.