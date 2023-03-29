Украл 12 тысяч лотерейных билетов и не выиграл: жителю Москвы грозит до 10 лет тюрьмы

В Москве мужчина украл 12 тысяч лотерейных билетов «Русского лото» и «Спортлото». Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Отмечается, что 50-летний фигурант пришел работать в одну из компаний в конце 2021 года. Его назначили продавцом-консультантом в отделении на Варшавском шоссе. В его распоряжение попали десятки тысяч лотерейных билетов.

По предварительным данным, через несколько месяцев работы, злоумышленник разочаровался в своем деле и начал красть билеты, чтобы поднять свой доход.

Подчеркивается, что с февраля по сентябрь 2022 года подозреваемый присвоил себе 11 979 билетов на сумму 1,3 миллиона рублей. Но в результате он все равно ничего не выиграл.

Сейчас против него возбуждено дело по статье о растрате в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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