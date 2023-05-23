В Калининградской области завуч обозвала выпускников «немытыми гастарбайтерами»

В Калининградской области 11-классники одной из школ Светлого решили принять участие в челлендже всех выпускников. По его правилам, в последние дни учебы подростки должны прийти в образовательное учреждение в детских или спальных нарядах и таким образом попрощаться с беззаботными временами. Однако их одежду совсем не оценила завуч. Об этом сообщает Газета.Ru.

По информации источника, школьники подверглись критике со стороны преподавателя из-за их внешнего вида. Женщина отказалась принимать челлендж и заявила, что выпускники выглядят неопрятно. Она даже сравнила их с гастарбайтерами.

«А вот со стороны мы сейчас наблюдали. Гастарбайтеры, которые с рынка прибежали, не помылись, не переоделись и выскочили. Детство?» - сказала завуч своим ученикам, и эти слова они записали на видео, которое угодило в Сеть.

Отметим, что уже сейчас во многих школах страны стали проводить первые линейки, посвященные последнему звонку. Одна из них состоялась в Волгоградской области. Правда, мероприятие едва не закончилось трагедией. Выпускник вытащил из носка нож и попытался перерезать горло однокласснице.

По предварительной информации, подросток был влюблен в девочку, но не решался ей признаться. Осознав, что его чувства безответны, он решил расправиться с предметом воздыхания, но был вовремя остановлен приятелем.