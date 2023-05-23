Был безответно влюблен: почему выпускник из Волгоградской области устроил поножовщину на линейке

Появились новые подробности нападения 11-классника на одноклассницу на школьной линейке в Волгоградской области. Выпускник мог пойти на серьезное преступление из-за безответной любви. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.

По информации источника, мальчик испытывал сильные чувства к соученице, но все ему говорили, что у них ничего не получится. Однако сам подросток был уверен в своих силах. Он отвечал всем скептикам «ну, посмотрим» и надеялся, что они с его предметом воздыхания все-таки будут вместе. Правда, признаться в любви он почему-то так и не решился.

Вместо того, чтобы рассказать однокласснице о своих симпатиях, школьник взял с собой на последний звонок нож, спрятал его в носке и достал в самый разгар мероприятия. Он схватил девочку за волосы, приставил оружие к горлу и попытался его перерезать. К счастью, его удалось вовремя остановить, и рана оказалась неглубокой.

Другие выпускники рассказали, что нападавший был довольно тихим учеником. Он особо ни с кем не общался, поэтому никто даже не подозревал о его намерениях.

Отметим, что сам 11-классник отказывается делиться своими мотивами. По информации Пятого канала, он пока никак не объяснил свой жестокий поступок и не прокомментировал версию с безответной любовью.

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