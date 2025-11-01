В Калининградской области 75-летняя бабушка совращала 11-летнего внука

В поселке Калининградской области 75-летняя бабушка совращала 11-летнего внука, а отец мальчика все записывал на видео. Мать во время происходящего дома находилась на работе.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Происшествие случилось в конце мая. Все происходило в квартире, где жили мальчик с мамой, ее 62-летний муж и бабушка. В жилище оборудовали любительскую студию. Когда взрослые собирались устроить очередную съемку, мальчик включил видеокамеру на ноутбуке, в итоге в ролике оказались и бабушка, и отец, снимавший все на телефон. Мальчик передал видео школьному психологу, а тот – в полицию.

В результате было возбуждено уголовное дело, ребенка изъяли из семьи на время следствия. Бабушку поместили под домашний арест, а отца – в СИЗО.

На допросе он утверждал, что инициатором съемок была теща, а она в свою очередь все свалила на зятя.

Сейчас мальчик живет с мамой, она не лишена родительских прав. С отцом ребенка женщина развелась сразу после случившегося.

