В Калининграде водитель бросил на дороге потерявшего сознание 12-летнего ребенка

В Калининграде автомобиль сбил 12-летнего ребенка на велосипеде. После столкновения водитель не стал помогать потерявшему сознание школьнику и просто оставил его на дороге. Об этом сообщает издание «Клопс».

По информации источника, ДТП произошло в районе улицы Глинки. Машина марки «Мазда» коричневого цвета наехала на проезжающего мимо мальчика. Сидящий за рулем после случившейся аварии предпочел не останавливаться и просто скрылся с места происшествия.

Лежащего без сознания ребенка нашли прохожие. Он был в крови, а лицо разбито. Люди привели его в чувство, а затем сообщили о его местонахождении родителям.

Приехав в больницу школьник прошел обследование, и у него выявили сотрясение мозга. Мама пострадавшего призналась, что его в тот момент всего трясло.

После случившегося СК начали проверку.

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