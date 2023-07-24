В Калининграде во дворе жилого дома нашли тело новорожденного мальчика

В Калининграде местные жители нашли во дворе тело новорожденного мальчика и сразу обратились в полицию. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Калининградский Следком».

Все случилось в Московском районе Калининграда. Следователи и криминалисты регионального управления СК РФ выехали на место, где граждане обнаружили мертвого младенца. Сейчас специалисты проводят доследственную проверку.

Так, 24 июля поступило сообщение, что во дворе одного из домов на улице Киевской найдено тело новорожденного. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего и устанавливается личность матери ребенка.

Причина смерти младенца неизвестна, но, чтобы ее установить, уже назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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