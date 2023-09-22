Били палкой и пытали электрошокером: школьника похитили из-за карточного долга отчима

В селе под Хабаровском неизвестный похитил 15-летнего мальчика. Мужчина пытал подростка в заброшенном доме и требовал передать отчиму, чтобы тот вернул долг в размере пяти миллионов рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Девятиклассника похитили, когда он возвращался домой со школы. Незнакомый мужчина подбежал к мальчику сзади и приложил к его лицу тряпку, пропитанную неизвестной жидкостью. Подросток тут же потерял сознание и очнулся уже в заброшенном здании вместе со своим похитителем.

Мужчина назвал школьнику свое прозвище – Тесак. Он бил парня палкой и использовал электрошокер. По словам неизвестного, отец подростка проиграл пять миллионов в карты, пока отбывал срок в колонии, но деньги так и не отдал.

Ребенка пытали несколько часов. Потом мальчику завязали глаза, его усадили в машину и привезли обратно к школе.

Парень рассказал обо всем случившемся родителям. Семья пострадавшего уже обратилась за помощью в полицию. Согласно информации от источника, отчим мальчика является бизнесменом. В колонии он отбывал наказание за разбой, хранение и хищение оружия, кражу документов.

Ранее мы писали, что в Новой Москве женщина заявила на сожителя, который на протяжении семи лет растлевал ее дочь.