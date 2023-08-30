Насиловавший 6 лет школьницу таксист угрожал, что оставит ее с матерью без жилья

В Подмосковье водитель такси на протяжении шести лет насиловал несовершеннолетнюю дочь своей супруги. Как оказалось, девочка боялась обо всем рассказать матери, так как отчим угрожал, что оставит их без жилья. Об этом сообщает mk.ru.

По информации источника, первое время в семье все было хорошо. Новый избранник родительницы даже понравился четверокласснице, ведь он часто дарил ей подарки. В августе 2017 года девочка переехала жить к маме с ее новым мужем, и с этого момента начались его домогательства.

В течение шести лет школьница предпочитала терпеть и ни о чем никому не рассказывать. Она настолько хорошо все скрывала, что ее мать даже не догадывалась, что ее супруг совершал преступления. А между тем мужчина пользовался буквально каждым моментом, когда жены не было рядом, и приставал к своей падчерице.

Только 28 августа 2023 года несовершеннолетняя решила признаться маме, что отчим ее насиловал. Практически сразу после этого женщина вместе со своим ребенком съехала от водителя такси и написала заявление в полицию.

Сейчас девочка уже находится в безопасности. Однако ей требуется серьезная психологическая помощь.

Ранее в Подмосковье таксист домогался школьницы на глазах у маленькой сестры.