В Калининграде двухлетний ребенок сутки плакал в квартире с умершими родителями. На плач обратили внимание соседи – они вызвали полицию.

Подробности сообщило издание «Клопс» со ссылкой на источник.

По его информации, тела 41-летнего мужчины и 40-летней женщины лежали в ванной. На кухонном столе обнаружили алкоголь и следы наркотиков.

О семье известно, что она считалась благополучной. Мужчина занимался бизнесом, а именно установкой сантехники, а женщина была швеей. Судимостей не имели. Сына погибших передали родственникам.

По факту смерти взрослых начата проверка, будут проведены судебно-медицинские экспертизы. Предстоит выяснить точную причину смерти супругов.

Весной мы писали, как в Екатеринбурге нашли плачущих детей рядом с трупами родителей. Двухлетний мальчик и его сестра плакали несколько дней. У детей диагностировали обезвоживание.