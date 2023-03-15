Плачущих детей в плохом состоянии нашли рядом с трупами родителей в Екатеринбурге
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Жильцы дома в Екатеринбурге взломали дверь в квартиру, которую снимала семья, и обнаружили обезвоженных детей рядом с трупами родителей. До этого двухлетний мальчик и его младшая сестра плакали несколько дней.
Соседи отреагировали на плач – взяли инструменты и вскрыли дверь. На это ушло несколько часов.
«Внутри они нашли тела родителей. Дети были в очень плохом состоянии, особенно девочка. Обезвоживание», - рассказал один из очевидцев.
Родственники не имели связи с погибшими с конца прошлой недели. Хозяин жилища также не отвечал.
Малолетних забрали родственники. На месте работают следователи и полиция, проводится опрос соседей.
В региональном СКР заявили сайту E1.ru, что тела погибших направят на судмедэкспертизу. По итогам внешнего осмотра следов телесных повреждений не обнаружено.
Ранее сообщалось, что в одной из школ Тюмени детей начали морить голодом в качестве наказания за плохое поведение.