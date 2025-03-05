В качестве реабилитации встречались с ветеранами: женщинам, варившим кофе на Вечном огне, вынесли приговор

Верховный суд Дагестана рассмотрел дело о публичном оскорблении памяти защитников Отечества. Двух женщин, которые варили кофе на Вечном огне, признали виновными в совершении преступного деяния, передает mk.ru со ссылкой на пресс-службу судов южного региона.

Следствием установлено, что 29-летняя и 38-летняя жительницы Махачкалы в июне 2023 года осквернили памятное место в городе. Они при помощи турок варили кофе над пламенем Вечного огня в парке имени Ленинского комсомола.

В итоге они были признаны виновными. За проступок женщин приговорили к одному году лишения свободы условно. При вынесении такого решения суд учел смягчающие обстоятельства. Фигурантки дела раскаялись в содеянном и в качестве реабилитации встречались с ветеранами и посещали детский дом.

Ранее сообщалось, что в Брянской области пьяный мужчина кувалдой разгромил дверь отдела полиции. Стражи порядка были вынуждены применить в отношении нарушителя табельное оружие.