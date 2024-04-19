В качестве благодарности получила удар в лицо: пенсионер избил волонтеров, которые хотели помочь его мопсу

В Коломне две зоозащитницы обратились с заявлением в полицию. Девушки были избиты пожилым мужчиной. Они хотели помочь питомцу пенсионера, у которого распух глаз, но столкнулись с агрессией, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Волонтеры узнали о больном животном через социальные сети. Они вышли в город с целью найти мопса с опухшим глазом и его хозяина, чтобы впоследствии оказать необходимую помощь. Однако после встречи с мужчиной помощь потребовалась уже им.

Девушки пытались убедить хозяина животного, что вернут его из ветеринарной клиники. Однако тот остался непреклонен и повел собаку домой. Через несколько мгновений мопса ударила по глазу дверь калитки, которую открыл мужчина. Зоозащитницы бросились питомцу на помощь, но тогда же были избиты пенсионером. Одна из потерпевших получила удар в лицо.

Теперь волонтеры намерены спасти животное с помощью полиции. Кроме того, они попросили привлечь к ответственности за рукоприкладство пожилого мужчину.

Ранее в Москве неадекватный мужчина жестоко избил собаку соседей. Для этого он выломал дверь в чужую квартиру.