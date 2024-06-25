В кабинете на пятом этаже: установлена причина пожара в здании НИИ «Платан»

Крупный пожар в бывшем здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан» в подмосковном Фрязине произошел из-за неисправности электропроводки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной версии Следственного Комитета (СК), очаг возгорания находился в кабинете на пятом этаже. Далее огонь распространился до восьмого этажа.

К данному моменту обнаружены тела шести погибших. Предварительно, жертвами пожара стали восемь человек. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, 24 июня в здании, ранее принадлежавшем НИИ «Платан» произошел пожар, площадь которого достигла 5 тысяч квадратных метров, к тушению огня были привлечены более 100 специалистов и 40 единиц техники, а также два вертолета Ка-32.

Ранее стало известно, что люди, находившиеся в момент пожара в горящем здании, ждали помощи у окон два часа, но так и не дождались. По словам очевидцев, один человек выпал из окна сразу после раздавшегося взрыва, после которого горение значительно увеличилось.