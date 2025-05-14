В Кабардино-Балкарии умерла девочка, которой попали копьем в глаз в школе

В Кабардино-Балкарии умерла 13-летняя девочка, которой попали копьем в глаз в школе. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

По данным источника, на тренировке по легкой атлетике 17-летний учащийся находился на поле и метнул копье. В это же время там была 13-летняя школьница. Ее окликнули, она обернулась, и копье попало ей в глаз. Отмечается, что учитель не видел этого, так как отвлекся на других учеников.

Девочку отвезли в больницу, где врачи обнаружили у нее серьезную травму и повреждение сосудов головы. Подросток впала в кому, а через несколько дней умерла.

Преподаватель подтвердил, что оставил школьников без внимания. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. После смерти ученицы статью хотят переквалифицировать на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть.

Учителю грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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