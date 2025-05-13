Отказали в посадке на территории Турции: пассажирка из России умерла в самолете

Гражданка РФ скончалась на борту самолета, который направлялся в Анталью. Командир судна запросил экстренную посадку в Каппадокии, но получил отказ, передает Telegram-канал «Авиаторщина».

По информации источника, 50-летняя пассажирка самолета почувствовала себя плохо за час до посадки. Врачи на борту попытались оказать помощь россиянке, но ей становилось только хуже.

Воздушное судно пролетало над Каппадокией. В этот момент командир экипажа запросил посадку, но диспетчер без объяснения причины не разрешил это сделать. В итоге туристка умерла на борту, который практически добрался до пункта назначения. Из-за чего скончалась женщина, пока не известно.

Ранее сообщалось, что самолет совершил экстренную посадку в Волгограде с умирающим человеком на борту. Помочь пассажиру не удалось.