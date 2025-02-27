В Израиле заявили, что протаранивший толпу пешеходов водитель был террористом

В Израиле автомобиль с арабом за рулем наехал на толпу пешеходов. По данным газеты Jerusalem Post, правоохранители рассматривают случившееся как теракт.

Инцидент произошел около 16:18 по местному времени — водитель направил машину на остановку, на которой стояли ожидавшие автобуса люди. В результате его действий десять человек получили ранения.

Точной информации о злоумышленнике пока нет — согласно разнящимся сообщением, он может быть палестинцем или жителем Израиля. После прибытия на место происшествия полицейских водитель вступил с ними в стычку.

«Террорист сбил нескольких человек на автобусной остановке, затем нанес несколько ножевых ранений и врезался в полицейскую машину», — приводит Jerusalem Post слова источника в правоохранительных органах Израиля.

После всего этого нападавший был застрелен.

Ранее мы писали о том, что автомобиль протаранил толпу пешеходов в Мюнхене.