Протаранивший толпу водитель автомобиля в Мюнхене сделал это умышленно

Водитель, протаранивший толпу в Мюнхене, направил свой автомобиль на людей осознанно и умышленно. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на немецкие СМИ.

По данным прессы, пострадали не менее 15 человек. Степень их травм пока неясна. На месте происшествия работают медицинские службы. Полиция утверждает, что обстановка на месте происшествия спокойная, водитель задержан.

«У нас нет оснований полагать, что существует опасность для населения», — приводит слова правоохранителей ARD.

По данным полиции, около 10.30 утра на месте инцидента на мюнхенской площади Штигльмайерплац проходила демонстрация, организованная профсоюзом ver.di.

Ранее мы писали о том, что под Тюменью подросток протаранил школьный автобус на купленной тайком машине. В автобусе находилось 10 учеников — все они, к счастью, оказались пристегнутыми ремнями безопасности. Обошлось без пострадавших.